Muriel Pénicaud promet "qu'à travail égal, salaire égal sera incontournable"

publié le 14/09/2018 à 16:16

Muriel Pénicaud ne pouvait que séduire son public en citant Simone de Beauvoir lors de la 1ère université d'été du féminisme, vendredi 14 septembre.



"C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Dès qu'elle a cessé d'être une parasite, le système fondé sur sa dépendance s'écroule", écrivait la philosophe dans Le deuxième sexe.

La ministre du Travail est venue développer les points principaux de sa loi Avenir professionnel, promulguée fin juillet dernier et qui entrera en vigueur en 2021. Une loi qui vise à faire respecter l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

"La loi qui oblige à travail égal un salaire égal pour les femmes et les hommes, a 45 ans. Et elle n'est toujours pas respectée", commence-t-elle. Alors pour remettre de l'ordre et obtenir cette "obligation de résultats" elle s'est armée de plusieurs "ingrédients" qu'elle expose dans son discours.

4 propositions concrètes pour faire respecter la loi

D'abord, cette obligation sera "une mesure incontournable", avec un instrument de mesure qui sortira mi-octobre à en croire Muriel Pénicaud et qui permettra de surveiller le respect de la loi.



"Deuxième aspect : la transparence." "On va mesurer ces écarts, sur les salaires mais pas seulement". Aussi sur "tous les ingrédients qui font la rémunération" comme "la proportion d'augmentation de rémunération égale entre les femmes et les hommes", illustre-t-elle. "Cela donnera un index qui sera transparent" puisque "chaque entreprise devra le publier sur son site" et sera livrée à l'opinion publique, explique-t-elle.



Un système de rattrapage sur trois ans sera mis en place pour permettre aux entreprises de s'adapter sur une période plus étendue.



Enfin, la quatrième mesure, les contrôles de l'inspection du travail seront multipliés par quatre. "En 2021, toutes les entreprises concernées seront contrôlées, les sanctions pourront aller jusqu'à 1% de la masse salariale", prévient-elle.

Égalité professionnelle et lutte contre le harcèlement au travail

Comme énoncé plus tôt dans son discours, Muriel Pénicaud rappelle que "les sujets d'égalité professionnelle et de lutte et de prévention contre le harcèlement sexiste et sexuel trouvent là une convergence. C'est pour cela que nous avons travaillé avec Marlène Schiappa, avec les partenaires sociaux."



En plus de ces décisions à propos des salaires et de la place de la femme dans l'entreprise, un "certain nombre de mesures pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel au travail, en termes de sensibilisation, de mobilisation des acteurs, de guides pour les entreprises" ont également été introduites dans la loi.



"Les deux sujets sont très liés, d'autant plus que si vous allez au travail la boule au ventre, se mobiliser pour sa carrière est très compliqué", résume la ministre.

Un constat "nul" sur l'égalité en France

Selon elle, le constat est assez alarmant en France. Le "taux d’activité des femmes est de 8% de moins que celle des hommes, à cause du temps partiel, le plus souvent subi, professionnellement ou dans la contrainte familiale", déclare Muriel Pénicaud.



"Les femmes sont aujourd'hui aussi et même un peu plus diplômées que les hommes, elles représentent 42% des cadres mais 17% des postes de direction et 10% des cadres dirigeants, cherchez l'erreur", poursuit-elle.



"En terme d'égalité salariale, je pense que c'est un des grands scandales de notre République et nous avons le moyen de le changer."



"Lorsqu'il s'agit de l'égalité des salaires à travail égal entre les femmes et les hommes, la France est 129e" sur 144 du classement du Forum économique et social, "franchement nul".