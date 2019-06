Finkielkraut choque avec ses propos sur la Coupe du monde féminine de football

publié le 06/06/2019 à 12:26

C'est une séquence qui illustre une fois de plus la manière dont les femmes sont bien souvent renvoyées à leur "féminité" et à leurs "différences". Alain Finkielkraut, invité sur le plateau de CNews mercredi 5 juin, a répondu à une question sur le prochaine Coupe du monde féminine de football, dont le coup d'envoi aura lieu ce vendredi 7 juin.



Arguant qu'il n'aime pas "le football féminin", l'écrivain français explique dans cet échange posté sur Twitter qu'il est pour l'égalité, avant d'ajouter : "Je sais très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien (...) mais ça ne me passionne pas, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes". Rugby, boxe, peu importe le sport, Alain Finkielkraut n'a "pas envie" de voir des femmes sur un terrain de jeu.

Laurence Rossigol, sénatrice de l'Oise et ancienne ministre des droits des femmes, a réagi à cette séquence dans la matinée du jeudi 6 juin. Elle a d'abord rappelé que l'expression "football féminin" n'est pas pertinente pour parler de cette Coupe de monde : "Il ne s’agit pas de 'football féminin' mais d’une équipe féminine de football. Une femme pianiste ne joue pas du piano féminin", a-t-elle expliqué avant d'ajouter à l'attention de l'écrivain : "On ne sait pas comme Finkielkraut aime voir les femmes. Et pour tout dire, on s’en fout !".

1) il ne s’agit pas de « football féminin » mais d’une équipe féminine de football. Une femme pianiste ne joue pas du piano féminin ( cf @nathiannetta)

2) on ne sait pas comme Finkielkraut aime voir les femmes. Et pour tout dire, on s’en fout! https://t.co/IegWmlJX0y — Laurence Rossignol (@laurossignol) June 6, 2019

Le président de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, Roland Lescure, s'est quant à lui simplement contenté de réagir avec ironie : "Bienvenue au XIXème siècle", soulignant alors le caractère désuet de ce genre de commentaire.