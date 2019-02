publié le 21/02/2019 à 16:42

L'homme de 36 ans soupçonné d'avoir proféré des injures à caractère antisémite envers Alain Finkielkraut, en marge d'une manifestation parisienne de "gilets jaunes", est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 22 mai prochain pour y être jugé, a appris RTL de source judiciaire.



Une convocation qui intervient dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Paris pour "injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion". Il a été remis ce jeudi 21 février en liberté.

"Espèce de sioniste". Les propos portés par ce manifestant du mouvement "gilets jaunes" à l'encontre du philosophe samedi 16 février ont beaucoup choqué et provoqué de nombreuses réactions. Visionnée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, une vidéo a permis d'identifier cet l'homme qui a été placé en garde à vue mardi.

Flirt avec l'islamisme radical

Gérant d'un magasin de téléphonie mobile à Mulhouse et père de cinq enfants, l'homme ne nie pas les faits et a reconnu que c'était bien lui sur la vidéo de la scène. Cet habitant de Mulhouse est connu pour avoir flirté avec l'islamisme radical et tient un magasin de téléphones portables sur lequel une pancarte indique désormais "fermé pour inventaire".



Selon l'AFP, le trentenaire était "connu pour des faits de violences volontaires commises dans une seule affaire, recel de vol, défaut d'assurance en 2005 et violences sur agent de la force publique en 2004".