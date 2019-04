Le USS Arlington le 25 mai 2018 à New York, aux États-Unis

publié le 23/04/2019

Une femme de la Marine américaine a découvert dans une salle de bain réservée aux femmes du USS Arlington, un bateau qui séjourne en ce moment dans un port en Grèce, un dispositif d'enregistrement, a révélé NBC News.



Le commandant Kyle Raines a confirmé l'information à CNN, lundi 22 avril, et a annoncé qu'une enquête était en cours et que "toutes les mesures seraient prises pour assurer la sécurité et l'intimité des victimes".

Le commandant a assuré que pour des raisons légales, il ne pouvait divulguer aucun autre détail sur cette affaire mais il a ajouté à la chaîne américaine que la Marine "prenait très au sérieux toutes les affaires de harcèlement sexuel".

Ce n'est pas la première fois qu'un scandale de ce genre éclate, rappelle CNN. En 2015, plusieurs marins ont été condamnés à différentes sentences pour avoir participé de près ou de plus loin à l'enregistrement vidéo de femmes, à leur insu, alors qu'elles se déshabillaient avant de prendre une douche. L'homme responsable de la captation vidéo a été condamné à un an et demi de prison.