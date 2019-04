À 14 ans, elle devient la plus jeune productrice à Hollywood

publié le 05/04/2019 à 18:17

Marsai Martin a 14 ans et s'apprête à devenir la plus jeune productrice qu'Hollywood ait jamais connu avec la sortie du film Little, en salles le 12 avril aux États-Unis et le 19 juin sur nos écrans français.



La jeune fille qui joue également dans la série à succès Black-ish, n'est pas qu'une des têtes d'affiche de ce long métrage réalisé par Tina Gordon Chism et produit par le studio Universal Pictures, elle en est aussi l'une des productrices déléguées.

Little raconte l'histoire d'une femme puissante (et insupportable) dans l'univers de la Tech qui se réveille un matin, comme par magie, piégée dans le corps qu'elle avait à l'âge de 13 ans. L'idée de ce long métrage a été proposée par Marsai Martin elle-même alors qu'elle avait seulement 10 ans, rapporte Women in the World. L'adolescente s'est inspirée du film Big, sorti en 1988 avec avec Tom Hanks, tout en souhaitant offrir un point de vue féminin.

> Little - Official Trailer (HD)

En racontant l'histoire qu'elle a envie de voir sur les écrans, avec les acteurs et actrices de son choix, Marsai Martin se trace un avenir radieux au cinéma et participe à diversifier cette industrie majoritairement dominée par les personnes blanches et où les femmes et les personnes non blanches sont peu et moins bien représentées.