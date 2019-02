publié le 20/02/2019 à 10:11

Après les grandes annonces, la France a décidé d'investir. "Le président de la République a décidé de créer un fonds de 120 millions d'euros par an pour aider les mouvements pour l'égalité femmes-hommes et féministes, notamment du sud", a rapporté la secrétaire d'État en charge de l'égalité et de la lutte contre les discriminations.



Marlène Schiappa s'est exprimée à la suite du Conseil pour l'égalité qui avait lieu à l'Élysée mardi 19 février en présence de l'actrice britannique et ambassadrice d'ONU Femmes Emma Watson et des prix Nobel de la paix Nadia Murad et Denis Mukwege ou la Femen Inna Shevchenko.

Initié par le Canada, ce conseil a été renforcé par le président français qui a fait de ce thème une priorité du G7 de Biarritz. Ce dernier se tiendra du 25 au 27 août prochain. Qu'a-t-il été décidé lors de cette réunion extraordinaire ? Réponses.

3 principales propositions

Pour faire ses principales propositions, le conseil a dû piocher dans les législations les plus favorables aux femmes dans le monde. La trentaine de personnalités le constituant a ainsi décidé de se concentrer sur : conditionner l'aide publique au développement à l'accès des filles à l'éducation, créer un fonds mondial pour les victimes de viols comme arme de guerre et utiliser le poids du G7 pour pousser les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) à lutter contre le harcèlement en ligne.



Le conseil souhaite aussi mettre en place un suivi des engagements du G7. "Faisons de ce comité un groupe d'activistes, sans attendre le mois d'août, avec des actions très concrètes" notamment pour faire pression sur les géants du numérique, les a enjoint Emmanuel Macron.

"Que des gens qui se sont habitués à l'anonymat, on leur enlève leur masque, que des grands groupes habitués à vivre de ça, on leur enlève cette liberté, qu'on mette de la protection partout où il en faut", a-t-il également réclamé.



"L'avancée des droits des femmes est menacée par la sécularisation qui recule partout et par l'exception à l'universalité des droits au nom du respect des cultures et des religions", a déploré l'essayiste française Caroline Fourest. "Ce principe pourrait être réaffirmé lors du G7", a-t-elle souhaité.

Emma Watson quant à elle a plaidé pour que les géants du numérique luttent contre le harcèlement en ligne. "Je connais le problème, moi aussi j'ai été attaquée. Des femmes se suicident dans le monde entier", a-t-elle conclu.