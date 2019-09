publié le 16/09/2019 à 19:25

"T'es claquée au sol", "bourlets sur le visage", "on dirait un rat crevé". Ces commentaires haineux et grossophobes ne sont que quelques exemples parmi tous ceux ciblant Enjoy Phoenix.

La YouTubeuse beauté en a partagé quelques uns dans sa Story Instagram lundi 16 septembre. À l'origine de ce cyberharcèlement : une vidéo en collaboration avec l'influenceuse Gaelle Garcia Diaz, dans laquelle elle nommait le Youtubeur qui lui plaisait "le moins physiquement".

"Je suis très chiante niveau mec... Mais celui qui me plaît le moins... je dirais Seb La Frite (Youtubeur humoristique, NDLR)", déclare-t-elle dans cette vidéo après y avoir été invitée par Gaelle Garcia Diaz qui avoue partager son opinion. Toutes deux se reprennent ensuite : "Seb, on t'adore". Mais leur avis a déclenché une vague de haine sur les réseaux sociaux, à laquelle Enjoy Phoenix a répondu sur Instagram, comme elle a l'habitude de le faire.

Régulièrement ciblée sur les réseaux sociaux

"J'ai répondu de manière honnête (...) Tous les goûts sont dans la nature et moi non plus je ne plais pas physiquement à pleiiiiiiin de gens et tant mieux", a-t-elle écrit. Et de présenter ses excuses auprès du YouTubeur concerné : "Sur ce Seb, je t'embrasse et excuse-moi si mes propos ont pu te blesser, ce n'était pas le but". Celui-ci n'a pas immédiatement réagi.

Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix sur les réseaux sociaux, est régulièrement la cible d'attaques sur son physique. Victime de harcèlement scolaire lorsqu'elle était plus jeune, elle avait en 2017 publié une vidéo dans laquelle elle racontait qu'elle souffrait de troubles alimentaires après avoir participé à l'émission Danse avec les Stars. En cause : les commentaires sur son poids et son apparence.