8 mars : pourquoi un collectif appelle à faire grève à 15h40

publié le 04/03/2019

À travail égal, salaire toujours pas égal. Les lois s'enchaînent depuis 1972 mais les salaires des femmes sont toujours inférieurs de 9% en moyenne par rapport à ceux des hommes. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, vendredi 8 mars, un collectif composé de plusieurs associations appelle à la grève et à l'action à 15H40, heure à partir de laquelle chaque jour les femmes travaillent gratuitement.



Ce mouvement sera prolongé le lendemain, samedi 9 mars, avec le renfort des femmes gilets jaunes qui se mettront en premières lignes dans les manifestations. Leurs revendications : l'égalité des droits, toujours.

Sophie Binet, dirigeante confédérale de la CGT, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, précise au micro de RTL que les femmes comme les hommes sont appelés à agir à 15h40, "à arrêter de travailler, à afficher la couleur en mettant un foulard violet. Ce n'est pas que symbolique", souligne Sophie Binet qui rapporte alors que "des centaines d'actions sont déjà prévues partout en France dans des centaines d'entreprise". Elles sont toutes recensées sur le site 8mars15h40.fr.

Objectif : "montrer que non, en 2019, le compte n'y est pas, que les inégalités entre les femmes et les hommes sont toujours bien réelles", malgré des lois mises en place depuis des dizaines d'années.



Pour réduire les inégalités salariales, le gouvernent a mis en place le 1er mars dernier un nouvel index pour sanctionner les entreprises ne respectant pas la loi. Sophie Binet dénonce cependant un manque de volonté politique.



"L'outil de mesure de ces écarts de rémunération a été construit sur mesure pour masquer les écarts de salaires et pour blanchir les grandes entreprises", estime-t-elle. "Il y a urgence à modifier cet index égalité salariale pour que la loi soit respectée et que les discriminations entre les femmes et les hommes soient réellement interdites".