Des ministères mauvais élèves en matière de parité. Marlène Schiappa a interpellé ses collègues au sein du gouvernement, afin de les avertir que "les femmes représentent 52% de la population française et seulement 33% des nominations en Conseil des ministres".



Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 3 mars, la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes a indiqué que "cette lettre a été envoyée à la totalité du gouvernement, c'est un rappel arithmétique. Il y a quatre ministères qui sont condamnés et qui vont payer des pénalités".



Marlène Schiappa précise que ces pénalités s'élèvent à "90.000 euros par unité d'emplois manquant. Il s'agit des nominations de hauts fonctionnaires". Parmi les ministères concernés, on retrouve celui des Armées, Bercy, le ministère de l'Intérieur et aussi celui des Affaires étrangères.

