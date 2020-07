publié le 26/07/2020 à 13:28

Emmanuel, ce réfugié rwandais bénévole du diocèse, a reconnu avoir lui-même incendié la cathédral dans la nuit du 25 au 26 juillet dans le bureau du juge. Cet homme est désormais en prison et son avocat, maître Quentin Chabert, a confié dimanche matin que son client regrettait amèrement les faits et qu'il était "rongé par les remords et dépassé par l'ampleur de l'événement".

C'est un rebondissement spectaculaire, qui étonne tous ceux qui connaissaient cet homme comme l'organiste de la cathédrale, Michel Bourcier. La semaine dernière, il ne pouvait pas imaginer la culpabilité de celui qu'il connaissait très bien. Ce dimanche il est tombé des nues.

"La surprise est renouvelée par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire que je m'en étonne de nouveau. C'est incompréhensible pour nous. Je fais partie de la communauté, donc évidemment, ça fait mal au cœur. C'est peut être un coup de folie (...) mais c'est un chrétien, c'est notre frère, donc on est attentif à lui. Laissons la justice terminer son travail et on lui fait confiance", conclut-il.

Sur le parvis de la cathédrale de Nantes, une messe se tenait juste à côté avec les fidèles habituels. Eux aussi ont été plus que surpris par cette rebondissement, de nombreux fidèles connaissaient bien Emmanuel en tant que bénévole, tous parlent de lui comme un homme charmant, un homme discret.

Les paroissiens, comme Jean, sont affligés de la situation assez dramatique. "On est consterné par ce qui arrive. Et puis c'est quelqu'un qui on avait confiance. C'est toujours délicat d'admettre et d'enfin reconnaître que c'est l'un d'entre nous qui a fait un tel geste. Notre but dans la vie, c'est de pardonner."

L'avocat du bénévole relevait dès le week-end dernier que la communauté catholique serait donc la plus à même de pardonner. En attendant, l'enquête se poursuit.

