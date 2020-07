Cathédrale de Nantes : ce que l’on sait du suspect

et AFP

publié le 26/07/2020 à 09:44

Les raisons de son geste criminel sont encore inconnues. Une semaine après l'incendie dans la cathédrale de Nantes, un bénévole du diocèse, déjà entendu, est finalement passé aux aveux. Il a été placé en détention provisoire dans la nuit du 25 au 26 juillet pour "destructions et dégradations par incendie" et mis en examen.



Mais qui est le suspect ? Cet homme de 39 ans était chargé de fermer la cathédrale la veille de l'incendie. Le recteur de la cathédrale de Nantes, le père Hubert Champenois, avait expliqué la semaine dernière que le bénévole était un "Rwandais, venu se réfugier en France il y a quelques années". Selon le recteur, le bénévole est "servant d'autel" et il le connaissait "depuis quatre ou cinq ans", avait-il expliqué.

Le bénévole avait été placé en garde à vue le 18 juillet quelques heures après l'incendie et l'ouverture de l'enquête, puis remis en liberté le lendemain soir. Les enquêteurs souhaitaient l'interroger car après l'incendie aucune trace d'effraction n'avait été constatée sur les accès à l'édifice dans lequel trois points de départ de feu avaient été constatés.

Le suspect "rongé par le remords"

L'enquête avait en effet révélé l'existence de trois points de feu distincts dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. "Entre le grand orgue, qui est sur la façade au premier étage et les autres feux, vous avez quasiment toute la distance de la cathédrale. Ils sont quand même à une distance conséquente les uns des autres", avait relevé le jour de l'incendie le procureur.

Selon Me Quentin Chabert. l'avocat du suspect, interrogé par Presse Océan, son client "regrette amèrement les faits et évoquer cela a été pour lui une libération. Mon client est aujourd'hui rongé par le remords et dépassé par l'ampleur qu'ont pris les événements", assure-t-il.