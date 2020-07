publié le 20/07/2020 à 12:01

Le mystère demeure après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul ce samedi 18 juillet. Le suspect placé en garde-à-vue ce week-end a finalement été relâché ce dimanche 19 juillet au soir. Bénévole du diocèse, il avait fermé l'édifice la veille de l'incendie. Il a été mis hors de cause.

Toutes les pistes sont de nouveau sur la table. La piste criminelle reste envisagée. Les enquêteurs ne s'expliquent toujours pas ces trois départs de feu et l'absence de traces d'effraction. La piste accidentelle n'est pas non plus exclue.

Pour appuyer les enquêteurs de la police judiciaire nantaise, des techniciens du laboratoire central de la Préfecture de Paris ont été envoyés sur place samedi. Ce sont eux qui étaient intervenus après l'incendie de Notre-Dame-de-Paris.

Les premières analyses n'ont apparemment pas mis en avant de traces d'hydrocarbures au niveau des deux foyers situés sur le sol de la cathédrale. Le feu pourrait donc être d'une autre origine, électrique par exemple.

L'autre inconnu est le grand-orgue, situé en hauteur, au fond de l'édifice. C'est le troisième foyer, et peut-être la clef de cette enquête. Mais la structure carbonisée n'est pas encore sécurisée. Aucun technicien n'a pu pour le moment y faire de prélèvements.