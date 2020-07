publié le 26/07/2020 à 08:40

"C'est un assassinat horrible qui a marqué toute la communauté nationale", a déclaré Gérald Darmanin à propos de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le ministre de l'Intérieur va assister tout à l'heure à cette journée d'hommage au père Jacques Hamel près de Rouen. Ce prêtre avait été égorgé dans son église en pleine messe par deux jihadistes il y a quatre ans.

Ici, personne n'a oublié le 26 juillet 2016. Le drame reste un fardeau porté collectivement : "On est très solidaires. Il y a plus de sensibilité, de fraternité, plus d'attention autour des gens", affirme une habitante de la commune.

Quatre ans après, cette ville ouvrière cosmopolite n'a pas cédé à la tentation du replis. Bien au contraire, selon le député Hubert Wulfranc, maire de la commune au moment du drame : "C'est une ville debout, certes marquée au fer rouge mais justement, c'est une ville qui n'a pas sombré l'ombre d'un instant à un quelconque dérapage. Nous sommes plus forts après qu'avant."

Tous ont le regard tourné vers Rome et attendent la béatification du Père Hamel : "La douleur est tellement encore présente, je souhaite que cette béatification lui soit accordée par le Pape François le plus vite possible", espère Roselyne, la soeur du prêtre. La décision du Pape François n'est pas attendue avant au moins un an.

