Coronavirus : la pratique du naturisme échappe à la crise sanitaire

publié le 26/07/2020 à 12:05

La pratique du naturisme en France est tout sauf marginale. Un peu plus de 2 millions de Français la vivent à l'année et avec les touristes en été, ce sont 4 à 5 millions de vacanciers qui choisissent de passer l'été tout nu en France. Julien Claudé-Pénégry, le vice-président de la Fédération française de naturisme, assure que le Covid-19 n'a pas impacté cette pratique cette année.

Près de 500 structures pour les accueillir comme à Montalivet dans les Landes, ouverte il y a 70 ans maintenant. C'est le plus vieux village naturiste du monde et le succès ne se dément pas : "Tous les ans on observe une progression de fréquentation avec des fidèles de l'espace et de plus en plus d'étrangers qui viennent nourrir cette philosophie et cet art de vie qu'est le naturisme", affirme le vice-président de la Fédération française de naturisme.

La France est la première destination naturiste d'Europe. Il y a beaucoup de Néerlandais, d'Allemands et cette année, malgré la crise sanitaire, Julien Claudé-Pénégry assure qu' "il y a des vrais afficionados de la France car nous avons un grand spectre de possibles au niveau des centres d'accueil".



"Au-delà du Covid-19, ils sont venus vivre des valeurs de liberté en pleine nature", ajoute-t-il. Lorsque l'on vit dans un espace naturiste, l'objectif est de vivre en pleine nudité. On pourrait imaginer qu'avec un masque, quelque chose ait un peu enlevé de cette image de liberté totale. Mais au contraire, nous sommes respectueux des principes et arrêtés gouvernementaux et le masque est une chose que nous portons simplement avec le respect des gestes barrières. Suivre les règles fait bon sens et le naturisme fait attention à cela".