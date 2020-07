publié le 30/06/2020 à 20:10

Ce mardi 30 juin, les soignants continuent de manifester pour réclamer plus de moyens, plus que les six milliards d'euros proposés par le gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé cette mesure dédiée aux personnels non médicaux.

Insatisfaits, les personnels hospitaliers ont appelé à manifester dans des dizaines de villes, ce mardi 30 juin, pour obtenir davantage que les 6,3 milliards d'euros déjà mis sur la table par le gouvernement.

Didier, aide-soignant participait à l'une de ces manifestations à Paris. "Quand on est infirmiers et aide-soignants", on attend "des ouvertures de lits ou de nouvelles embauches" et on sait "qu'on ne les aura pas". Il y a "l 'effet de l'annonce" des autorités mais au fond, il s'agit d'une "goutte d'eau", estime le manifestant.