Ubudu invente le boîtier qui oblige à respecter la distanciation sociale

publié le 10/05/2020 à 08:30

Le respect des règles de distanciation est un casse tête pour les entreprises. Ubudu, une start-up française a mis au point un petit boîtier qui peut les aider à tenir les employés éloignés les uns des autres.

Ubuda a été très agile ! A partir de la fin mars, l'entreprise a compris - et elle a eu du nez - que le respect des distances entre collaborateurs allait être une disposition un peu compliquée à mettre en oeuvre sur les lieux de travail. Spécialisée jusque là dans les systèmes de localisation, de tracking, Ubudu a fait l'inventaire de ses produits déjà existants et en a adapté un au déconfinement.

Il s'agit d'un boîtier utilisé dans les hôpitaux, notamment à Saint-Joseph à Paris. Il aide à retrouver du matériel égaré dans un couloir, en particulier les brancards qui sont équipés de ce petit boîtier qui permet de les géolocaliser. Leur localisation apparaît sur un plan interactif. Ubudu a donc adapté ce boîtier, fait évolué le logiciel interne, ajouté des capteurs de distance et désormais, c'est un produit qui s'arrache.

Le fonctionnement du boîtier Ubudu Crédit : Ubudu

Ce nouveau boîtier permet de faire respecter cette fameuse distanciation sociale entre les employés. Chacun en porte un et dès que deux personnes sont trop proches l'une de l'autre, le boîtier vibre et une petite Led clignote. L'entreprise à le choix de paramétrer la distance et la précision est de 10 cm.

Dans cette version de base, il est possible de savoir qu'un boîtier a interagi avec tel autre boîtier et éventuellement ça peut permettre en cas de coronavirus d'un des employés de remonter les potentiels cas contact et donc de les prévenir. Il y a une autre version du boîtier qui est assortie d'un système de géolocalisation et dans ce cas, le boîtier permet de suivre à la trace le porteur du boîtier. Il faut alors installer des antennes dans l'entreprise.

Ce boîtier intéresse différentes professions : le BTP pour les chantiers où plusieurs corps de métier peuvent être amenés à travailler au même endroit et au même moment ; dans des entrepôts, des usines, des lieux où on se déplace, on croise du monde et où il est difficile de garder ses distances en permanence.