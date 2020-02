Une roue électrique pour transformer votre vélo en ebike

publié le 09/02/2020 à 08:30

Teebike permet de transformer son vieux vélo en bicyclette électrique en ne changeant que la roue avant. La start-up a en effet mis un moteur et une batterie dans l'axe de sa roue. il suffit juste d'enlever la roue avant de son vélo et de fixer le modèle électrique. Ca ne prend que quelques petites minutes.

La roue Teebike (vidéo) s'adapte à toutes les bicyclettes : mini vélos, VTT, vélos de ville. Seuls les vélos de courses ne sont pas compatibles. Elle pèse 6 kilos.

Des vélos équipés de la roue Teebike Crédit : Teebike

Afin de pouvoir profiter d'une assistance électrique, la roue Teebike est connectée au smartphone en Bluetooth. Le téléphone est lui fixée sur le guidon du vélo grâce à un support vendu avec la roue et ainsi via l'application Teebike, on gère les 3 niveaux d'assistance électrique.

La roue électrique a une autonomie de 60 à 80 km. Elle se recharge sur n'importe quelle prise électrique. Il faut 4 heures pour qu'elle soit chargée à 100%, 2 heures pour atteindre 80%.

C'est un bon moyen pour recycler son vieux vélo plutôt que d'en acheter un neuf électrique. D'ailleurs, l'idée est venue au concepteur, un français qui travaille en Chine, quand il y a eu cette mode des vélos en libre service. On a connu ce phénomène à Paris avec les Gobee bike, les Ofo. On les prenait et on les laissait n'importe où.

Il s'est produit la même chose en Chine qu'à Paris : on s'est retrouvé avec des monceaux de bicyclettes abandonnées. Donc en Chine, l'inventeur de la roue Teebike a récupéré ces vélos et leur a jouté cette roue électrique. C'est une idée qu'il pourrait adapter en France où 1 million de vélos partent à la casse chaque année.

La roue Teebike Crédit : Teebike

La roue coûte 750 euros. On peut l'acheter sur le site de Teebike. Elle est livrée prête à installer en 48 heures. Elle est aussi distribuée chez certains revendeurs indépendants et solidaires.



La roue Teebike est éligible comme n'importe quel vélo électrique à la subvention de 400 euros de la ville de Paris et à la subvention de 500 euros de la région Ile de France. Pour les autres villes, il faut se renseigner auprès de la mairie.