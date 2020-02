Viktor, le coussin connecté qui vous relie à vos proches

publié le 23/02/2020 à 08:30

Viktor n'est pas un être humain, c'est un coussin intelligent. Il est connecté et a été conçu plus particulièrement pour les personnes âgées ou handicapées qui ne savent pas ou ne peuvent pas manipuler ordinateurs, smartphones ou tablettes.

Pour fonctionner, Viktor est relié en Bluetooth à la télévision via un simple boîtier branché à l’arrière de la télé. Sur le coussin il y a comme des grosses icônes, des grosses touches. Chacune représente une fonction et sous chaque icône il y a un capteur. Donc quand vous effleurez ou exercez une légère pression sur le coussin, la fonction correspondante se lance sur l'écran du téléviseur.

Il y a une petite dizaine de fonctions disponibles : par exemple les appels vidéo. Viktor est vendu avec une webcam qu'on installe sur la télévision. Ca permet par exemple, aux grands-parents de dialoguer avec leurs petits enfants. Il y a aussi les photos, la musique, les mails et une touche d'urgence. Elle appelle directement les proches si la personne ne se sent pas bien.

Le coussin Viktor communique avec le téléviseur Crédit : Fingertips

Alain Tixier, le concepteur a créé Viktor avec sa maman. Pour lui, le coussin, c'est quelque chose de rassurant pas comme une tablette ou un smartphone. On le pose facilement sur les genoux et Viktor a de belles dimensions, 35 cm sur 22, donc on voit bien les différentes fonctions. Enfin, une fois installé par un proche on ne voit pas que c'est un produit technologique.

Une première version de Viktor est testée avec succès depuis 3/4 ans dans des maisons de retraite, des EHPAD, principalement à Nevers. La prise en main est généralement assez rapide. Depuis le début de la semaine, Viktor est disponible pour le grand public. La start-up a passé un accord avec Orange et l'opérateur le distribue dans une trentaine de ses megastores.

Viktor coûte 250 euros (avec une remise de 50 euros jusqu'à la fête des grands-mères en avril). Pour un coussin, le prix peut sembler élevé mais c'est malgré les apparences un produit très technique ! Il faut évidemment une connexion Internet pour le faire fonctionner et quand on ne s'en sert pas pour se connecter, on peut aussi utiliser Viktor comme un vrai coussin !