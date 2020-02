Clean Bill, l'application qui supprime les tickets de caisse

On n'arrête pas le progrès

publié le 16/02/2020 à 08:30

Clean Bill est une nouvelle application qui permet de dématérialiser les tickets de caisse. Elle a été lancée il y a quelques jours par un commerçant d'Alès. Il anticipe ainsi la future disparition des tickets de caisse.

D'ici 2022, les tickets de caisse papier pour des achats inférieurs à 30 euros vont peu à peu disparaître. Ils ne seront plus imprimés systématiquement sauf demande expresse de l'acheteur. Pour Hervé Hugon, le concepteur de cette application, il y a aussi un côté pratique.

Il vend des chaussures de sport à Alès et il est régulièrement confronté aux clients qui ont acheté une paire de basket et qui veulent la changer. Mais très souvent, les acheteurs ont perdu leur ticket de caisse. L'économie de papier est un autre atout : l'année dernière, Hervé Hugon a imprimé 18000 tickets de caisse pour un coût de 700 euros. La grande surface, à côté de sa boutique imprime elle 4500 tickets de caisse par jour !

Pour permettre à ses clients d'utiliser Clean Bill, le commerçant n'a pas besoin de changer de matériel. Il a juste à télécharger un petit fichier électronique sur sa caisse. L'acheteur de son côté, télécharge l'application, ouvre un compte Clean Bill gratuitement. A partir de ce moment là, il a dans son application, un code barre personnel qu'il présente au commerçant au moment de payer. Il le scanne et le ticket de caisse dématérialisé est envoyé directement vers l'application de l'acheteur.

Au fur et à mesure des achats, les tickets de caisse se classent par enseigne et par date. On peut également stocker ses cartes de fidélité dans l'application.

Clean Bill vient juste d'être lancée et pour l'instant il n'y a que quelques commerçants indépendants qui l'ont adoptée. Mais le concepteur est en discussion avec les grands groupes. En attendant et d'ici 3 semaines, on pourra stocker dans l'application Clean Bill les tickets de caisse que certaines enseignes envoient par mail. C'est une étape intermédiaire.