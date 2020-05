EverCleanHand,les bornes qui vous désinfectent les mains en 7 secondes !

publié le 24/05/2020 à 08:30

Avec l'épidémie de coronavirus, nous sommes devenus des champions du lavage de mains. De l'eau, du savon on en a sous la main quand on est chez soi ou au travail. Il y a aussi le gel hydroalcoolique et désormais les bornes désinfectantes EverCleanHand (main toujours propre) inventées par cette entreprise. Son patron, Asbed Keshichian en a eu l'idée il y a quelques années, en 2017 exactement. Il voyageait beaucoup à l'époque et avait toujours l'impression de ne pas avoir les mains propres, d'où l'idée de cette borne.

Ces bornes permettent d'avoir les mains propres et désinfectées en moins de 10 secondes. Il suffit d'insérer vos deux mains dans une demi-bulle transparente, la machine se déclenche et pulvérise pendant 7 secondes exactement, une lotion désinfectante et végétale. Ensuite vous retirez vos mains, vous les frottez une trentaine de secondes et elles sont douces, propres et désinfectées.

> video EverCleanHand

L'entreprise n'a pas choisi de lotion type gel hydroalcoolique parce qu'il peut y avoir des allergies, des personnes qui ne le supportent pas. Elle a opté pour une lotion à base d'acide lactique végétale qui a un pouvoir désinfectant reconnu notamment par les autorités sanitaires européennes et qui présente une innocuité totale.

Actuellement quelques unes de ces bornes sont installées à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. L'idée serait d'en trouver dans les halls de gare, dans les aéroports. L'entreprise a aussi un projet avec une célèbre chaîne de fast food. Avant de manger votre burger, vous passez vos mains dans la machine. Tout est fait pour vous attirer car il suffit de passer à quelques mètres d'elle pour qu'elle s'allume.

L'utilisation est gratuite pour le consommateur. C'est un service proposé par l'exploitant. Chaque borne lui revient à 24 euros de location mensuelle et chaque recharge de lotion coûte 32 euros pour 2000 pulvérisations. Un système d'alarme automatique prévient l'exploitant quand la machine est presque à sec, quand il n'y a plus que 200 pulvérisations possibles pour qu'il vienne le recharger.