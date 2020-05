Veertus, l'application qui essaye les vêtements à votre place

publié le 17/05/2020 à 08:30

Pendant la période de déconfinement, il est compliqué de s'acheter des vêtements. Les magasins sont tenus d'appliquer des règles d'hygiène très strictes notamment pour l'essayage. Veertus qui sera lancée la semaine prochaine contourne de manière très originale le problème.

Une première version de l'application a été lancée en juillet dernier en partenariat avec les Galeries Lafayettes. A l'origine, dans la boutique, le client devait passer dans une cabine qui mesurait 25000 points sur le corps. On obtenait une modélisation en 3D de la silhouette. L'idée de la cabine a inspiré la deuxième version de l'application, plus simple et que chacun peut avoir sur son smartphone.

L'application détermine avec précision votre silhouette grâce à un questionnaire rempli en ligne : poids, taille, taille habituelle des vêtements que vous portez, avez-vous les épaules larges ou pas, de la poitrine ou pas, du ventre ou pas etc.... Le logiciel va faire mouliner toutes ses informations et identifier votre type de silhouette parmi des milliers stockées dans des bases génériques de données.

Une fois toutes ces informations enregistrées dans votre application Veertus, vous partez faire du lèche-vitrine et trouvez un vêtement qui vous plaît. Vous n'avez pas besoin de l'essayer. Vous devez juste scanner le code barre et l'application va vous dire si la chemise que vous avez repérée vous va à ravir ou pas. Sur votre écran apparaît une jauge du "bien aller", de 0 à 100% et plus c'est haut mieux ça vous va. L'application vous indique aussi si le vêtement vous met bien en valeur et quelle taille vous devez prendre.

> video scanette 23 04

A sa sortie, l'application sera utilisable dans 4000 boutiques. Elle est compatible avec une centaine de marques vendues aux Galeries Lafayettes et une dizaine de grandes enseignes nationales, des chaines de vêtements. Pour pouvoir utiliser l'application, il faut que les équipes de Veertus aient à leur disposition leurs spécifications.