La chronique de Laurent Gerra du vendredi 29 avril

Ce vendredi, Laurent Gerra s'est glissé dans la peau du chanteur Enrico Macias qui ne décolère pas depuis dimanche. Il était volontaire pour chanter lors de la cérémonie de victoire d'Emmanuel Macron. Il avait pourtant prévu de chanter un hymne à l'amour au président et à sa femme, Brigitte Macron.

Brigitte Macron, elle, reçoit toute la journée des appels de félicitation pour son mari. Elle en profite pour conseiller à Line Renaud d'arrêter le Ricard et la cigarette, pensant avoir affaire au chanteur Renaud. L'actrice et chanteuse voulait féliciter Emmanuel Macron pour sa victoire, mais Brigitte Macron a peur que ça lui monte trop à la tête.

Le député Insoumis François Ruffin prend de l'avance. Il s'entraine pour annoncer la composition du gouvernement de Jean-Luc Mélenchon. Il explique faire ça pour pouvoir être nommé porte-parole si le leader des Insoumis est nommé Premier Ministre.

Puis Fabrice Luchini ne comprend pas pourquoi Jade ne va plus en boîte. Elle est passée de soirée en boite sous champi et maintenant elle cueille les champignons en forêt. Luchini lui conseille d'arrêter la marche nordique parce qu'elle ne connait pas "The Dancing public" et le "spoken word".