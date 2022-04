La chronique de Laurent Gerra du mercredi 27 avril

Olivier Véran s'est invité dans la chronique de Laurent Gerra en ce mercredi 27 avril. Le ministre de la Santé a souhaité mettre en garde les Français face à un nouveau virus : le Méluche 2022 qui est un variant du Méluche 2017, mais beaucoup plus agressif. Olivier Véran a tenu à venir informer les Français qu'en cas de cluster à l'Assemblée nationale, les conséquences seraient dramatiques pour la démocratie. En attendant que le vaccin soit validé par l'OMS, il faut prendre trois comprimés par jour : un matin, un midi et un soir, de Démagostop 500 milligrammes.

Jack Lang, lui, est venu se confier : il serait pressenti pour être nommé Premier ministre, en tout cas d'après son coiffeur. Il se tâte encore, il a peur de se voir proposer à nouveau le poste de ministre de la Culture, ou de ministre de l'Éducation. Et bien qu'il souhaite que cela reste secret, il se dit que s'il devenait Premier ministre à 82 ans, il battrait à plates coutures Winston Churchill.

François Mitterrand a, lui, envie de parler de sa dernière visite à Disney Land, qu'il a fait construire par amour pour sa Claire, à qui il avait écrit une lettre d'amour en 1992. L'ancien président adore l'ambiance de Disney Land et a adoré pouvoir éviter les journalistes en se déguisant en personnage de Disney. Claire était bouleversante en Blanche Neige, lui ne se trouvait pas trop mal en Donald. Bérégovoy était en Geppetto, Paul Barril et François de Grossouvre en Tic et Tac et Fabius en Oncle Picsou, même s’il aurait plutôt dû être le héros de "Chéri, j’ai rétréci les socialistes". Mais les plus réussis, c’étaient les Badinter. Robert Badinter en Dingo le bon chien-chien et Élisabeth en Cruella, avec son manteau de fourrure en dalmatien. Il a tellement aimé sa visite qu'il se demande s'il ne devrait pas offrir des places à toutes les personnes qui votent "OUI" au référendum sur le traité de Maastricht.