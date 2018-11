et Paul Véronique

publié le 22/11/2018 à 10:40

Face à la grogne des "gilets jaunes", des députés de la Républiques en Marche font une nouvelle proposition. Ils souhaitent que les banques mettent en place un mécanisme de microcrédit avec un taux presque à zéro pour aider ceux qui ont de vieux moteurs diesel à acheter des véhicules moins polluants. Une idée défendue notamment par Olivia Grégoire, la députée de la 12e circonscription de Paris.



"Nous sommes à l’écoute et nous avons entendu la difficulté pour nombre de Français de passer la première marche, c’est-à-dire ces 1.000 ou 2.000 euros qui permettent d’envisager de changer de véhicule", explique-t-elle au micro de RTL.

"Je pense que nous devons, avec un certain nombre d’acteurs et notamment les banques, voir comment nous pouvons accompagner plus fortement les Français sur le passage de cette première marche", poursuit-elle à notre antenne. Selon Olivia Grégoire, une demande en ce sens a été transmise à Bercy afin d’en étudier la possibilité.