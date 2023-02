VIDÉO - Bertrand Chameroy célèbre la journée mondiale de la radio

"Aujourd'hui 13 février, c'est la journée mondiale de l'épilepsie, a remarqué Bertrand Chameroy. Je vous sens moyen sur le sujet, alors annule et remplace : parlons plutôt de l'autre journée internationale que représente ce 13 février, celle de la radio, à l'initiative de l'Unesco depuis 12 ans".

"Alors je me suis renseigné, le thème de cette édition est radio et perte, journée à la gloire de Europe 1, donc. Oh, qui a dit ça ? En plus j'ai mal le thème c'est radio et paix (...) C'est une bonne idée de célébrer la radio, c'est le média qui rassemble, qui survit à toutes les modes, à toutes les évolutions technologiques alors que certains ont voulu l'enterrer".

Du lundi au vendredi, retrouvez "RTL sans filtre" à 7h20 avec Sandrine Sarroche, Sébastien Thoen et Élodie Poux en plus de Mathieu Madénian et Bertrand Chameroy. Et bien sûr, ne manquez pas Philippe Caverivière juste avant 8h.

