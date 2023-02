Philippe Caverivière : "Olivier Dussopt, le seul quarantenaire qui souffre de harcèlement scolaire"

Opposés fermement à la réforme des retraites qui veut instaurer l'âge de départ légal à la retraite à 64 ans, les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation pour le 7 mars prochain. Certains ont notamment appelé à "mettre la France à l'arrêt" si le gouvernement ne décidait pas de retirer son projet de loi.

Mais pour Philippe Caverivière, "le problème des retraites, c’est aussi un problème de natalité. On ne fait plus assez d’enfants et en même temps, avec Philippe Martinez et Olivier Dussopt à longueur de journée à la télé, est-ce qu’on doit s’étonner que les Français aient moins envie de faire l’amour ?", s'est interrogé l'humoriste.

Il a ensuite poursuivi au sujet du ministre du Travail : "On a vu des aphrodisiaques plus efficaces que ces deux-là. Olivier Dussopt est quand même le seul quarantenaire qui souffre de harcèlement scolaire".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info