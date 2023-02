VIDÉO - Sébastien Thoen : son dîner avec Guillaume Canet

Sébastien Thoen raconte ce jeudi son dîner avec celui qu'il considère comme "le plus grand artiste français" : Guillaume Canet, "le Philippe Lacheau français, comme on l'appelle dans le septième art". Le réalisateur, dont le film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu vient de sortir au cinéma ce mercredi, avait besoin de soutien et d'encouragements... Car les critiques sont assez dures envers son nouveau film.

Mais Sébastien Thoen a tenu à le rassurer. "Le film est super, les personnages sont tops et cohérents, c'est rare pour une production hexagonale", explique-t-il. "Il y a un seul bémol pour ce film c'est Astérix qui va devenir vegan (...). Ça me saoule de voir ces héros mythiques coller forcément aux délires du moment. Je n'ai pas envie de voir demain un Terminator transgenre ou un alien sans gluten", ajoute Thoen.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info