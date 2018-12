Dwight dans la saison 8 de "The Walking Dead"

publié le 11/12/2018 à 17:41

Avec tous ses rebondissements dans la première partie de saison 9, certains en auraient presque oublié Dwight. L'ancien bras droit de Negan, qui a rejoint le camp de Rick dans la saison 7, a disparu depuis la fin de la saison 8. Il part à la recherche de sa femme Sherry, qui lui a laissé un mot avant de s'enfuir du repaire des Sauveurs. Attention, la suite contient des spoilers.



Dwight est-il mort en chemin ? Ou a-t-il été transformé en zombie ? Lors d'un passage à la Walker Stalker Con (rassemblement de fans de The Walking Dead), le 9 décembre 2018, Austin Amelio a rassuré les fans. "Il n'est pas mort (...) il est vivant quelque part dans le monde", rapporte le média américain Insider. Dans les comics, il devient le chef des Sauveurs, puis prend la tête de la milice de Rick à Alexandria. Mais, avec la disparition de Rick (épisode 5) et la dissolution des Sauveurs (fin de la saison 8), le retour de Dwight dans la série serait donc différent.



"Il y a tellement de façons de faire revenir Dwight. Les bandes-dessinées, l'histoire avec Sherry, ma relation avec Alexandria... Je n'en ai aucune idée, mais j'ai confiance dans les scénaristes. Je suis sûr qu'ils me ramèneront d'une manière incroyable", poursuit l'acteur.

Quand Dwight fera-t-il son retour ?

Insider précise que les fans ne sont pas prêts de revoir Austin Amelio. Le comédien est en effet sur le banc des accusés, après la mort accidentelle du cascadeur John Bernecker, survenue en juillet 2017. Selon le rapport de l'enquête, l'acteur était la seule personne proche de John Bernecker au moment de l'accident. En janvier 2018, la famille de John Bernecker a porté plainte contre la chaîne américaine AMC, comme le rappelle le média américain Deadline.