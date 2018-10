publié le 22/10/2018 à 10:30

Rien ne va plus entre Rick et Daryl. Et la saison 9 de The Walking Dead devrait mettre un terme à "la bromance" la plus célèbre du monde des zombies, comme on le devine dans le teaser de l'épisode 4, intitulé The Obliged. Attention, la suite contient des spoilers.



Une nouvelle bagarre se prépare. Cette fois, entre Rick et Daryl. Les deux amis en viennent aux mains au beau milieu d'une forêt, alors qu'ils font route à moto. Où se dirigent-ils ? Quel est le sujet de la dispute ? Il faudra encore patienter avant de le savoir, mais nul doute que Daryl explique à Rick qu'il ne sera jamais d'accord avec lui et qu'il est allé voir Negan avec Maggie.

La cheffe de la Colline se prépare à partir pour Alexandria, sous le regard inquiet de Jésus. Maggie est donc prête à rencontrer Negan, qui a assassiné son mari Glenn dans la saison 7. Quant aux autres communautés, elles s'écharpent de nouveau alors que Gabriel frôle la mort face à un zombie capturé par Anne...