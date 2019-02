publié le 12/02/2019 à 06:20

Rien n'est plus comme avant dans The Walking Dead. Après les disparitions de Rick et Maggie, la mort de Jésus, la désillusion de Negan, de nouveaux ennemis apparaissent. Si les fans savent déjà qu'il s'agit des Chuchoteurs, les héros et héroïnes de la série n'ont encore aucune idée de l'identité de ces personnages. Attention, la suite contient des spoilers.



L'épisode 9 leur permet de capturer une adolescente qui fait partie de ce groupe dont les membres camouflent leurs visages sous les chairs de zombies. Lydia, à grands renforts de larmes de crocodile refuse de divulguer la moindre information sur son groupe. Groupe qui parvient à capturer Alden et Luke à la fin de l'épisode 9.

Dans ce premier extrait de l'épisode 10, intitulé Omega, des membres de la Colline sont sur les traces d'Alden et Luke. Ils ont été enlevés par les Chuchoteurs. Connie, Kelly, mais aussi Tara découvrent les cadavres des chevaux d'Alden et Luke, dépecés.

Première tension entre le groupe de Magna et Tara

Tara a accepté avec bienveillance l'arrivée de Magna et son groupe à la Colline. Mais, de premières tensions apparaissent déjà. Connie et Kelly refusent de suivre les ordres de Tara. Cette dernière prend la décision de rapatrier tout le petit groupe en sécurité et de réfléchir à un plan. Les deux sœurs préfèrent poursuivre les recherches et retrouver Luke. L'extrait s'arrête avant que la situation dégénère...