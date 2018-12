publié le 04/12/2018 à 09:04

"Dracarys", Jon Snow, Cersei Lannister... Ces noms ne vous sont pas inconnus ? Vous êtes un fan de Game of Thrones ou vous en connaissez ! Et quelle meilleure période que celle de Noël pour offrir un cadeau en lien avec cette série culte, adaptée des romans de George R.R. Martin.



D'ailleurs, en parlant de littérature, l'incontournable à offrir pour ce Noël 2018 n'est autre que Feu et Sang, le nouveau livre de la saga. Petite précaution si vous pensez découvrir les secrets de la saison 8, attendue en avril 2019 : Feu et Sang est en réalité une fresque historique sur la famille des Targaryen, qui se déroule des années avant Daenerys et ses trois dragons. Si vous avez plutôt envie d'offrir une oeuvre inédite, foncez sur Le livre des festins, qui permet de concocter les plats préférés des héros et héroïnes de Westeros.

Vous n'arrivez pas à trouver d'autres idées ? Game of Thrones ne vous parle absolument pas, mais vous avez envie de trouver le cadeau parfait pour vos proches ? Ne cherchez plus et découvrez cette royale sélection.