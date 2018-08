Game of Thrones, Big Little Lies, True Detective & More Coming Soon | HBO

publié le 27/08/2018 à 14:45

Il faut ouvrir l’œil et le bon pour détecter cette très brève scène inédite de la prochaine saison de Game of Thrones. La chaîne câblée américaine HBO a publié le 26 août 2018 une vidéo pour annoncer les nouveautés de la saison 2018-2019 sur sa grille des programmes. On retrouve, dans un montage très cadencé, des images des séries The Deuce, True Detective ou encore Big Little Lies avec quelques images exclusives des prochaines saisons.



Mais ce que tout le monde entier attend avec impatience ce sont des nouvelles de la très (très) attendue saison 8 de Game of Thrones. Pour l'heure, les fans doivent faire avec les déclarations sibyllines des acteurs et des producteurs, des photos volées ou des rumeurs plus ou moins extravagantes. Dans sa bande-annonce, HBO met en avant Jon Snow, Daenerys Targaryen ou encore Sansa Stark mais semble se contenter d'images de la saison 7... jusqu'à 1:10 dans la vidéo.

La scène dure trois secondes seulement mais il s'agit de la première jamais dévoilée au public. On peut voir Jon de retour à Winterfell accueilli par sa sœur Sansa. Une scène qui ressemble beaucoup aux retrouvailles entre les deux personnages dans la saison 6 mais elle semble nettement moins chargée en émotion et le regard de Sansa semble plus froid et calculateur. Peut-être n'a t-elle pas envie de rendre les rênes du Nord à son frère/cousin...