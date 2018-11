"Game of Thrones", saison 8 : l'astuce des producteurs pour empêcher les fuites

publié le 15/11/2018 à 23:30

HBO ne plaisante pas du tout avec les "spoilers" et autres "leaks" (fuites) pour ce qui est de sa série Game of Thrones. Si les premières saisons n'étaient pas des secrets absolus et que les journalistes avaient même accès avant tout le monde aux épisodes, les créateurs de la série verrouillent de plus en plus leur produit.



Les acteurs ont interdiction totale de laisser entendre quoi que ce soit sur l'avenir de leurs personnages avant la diffusion des épisodes. Les scénaristes idem. Les cadreurs, costumiers et les assistants présents sur le tournage risquent d'être incinérés par les dragons de Daenerys si le moindre bout d'information venait à apparaître sur Internet.

Preuve de cette paranoïa ambiante (et plus forte que jamais depuis que la série a dépassé chronologiquement parlant les livres) : la production vient de passer au tout numérique. Pas une ligne de dialogue n'a été imprimée. Le 14 novembre 2018, David Nutter a expliqué cette mesure lors d'une séance de questions-réponses sur Reddit : "La saison 8 était une toute petit équipe. On a limité l'accessibilité des document sur des tas de choses. Il n’y avait quasiment pas de papier sur les plateaux, voire pas du tout. Aucun script n’a été imprimé, nous n’utilisions que des iPad et des choses de ce genre. C’était beaucoup plus sérieux que les précédentes années."

La réponse de David Nutter aux fans de "Game of Thrones" Crédit : Reddit

Il faudra voir si cette sécurité 100% numérique tiendra bon face aux risques de piratage. Chaque saison ou presque a connu des fuites involontaires. Pour limiter les risques, les créateurs sont allés jusqu'à tourner des fins alternatives.