publié le 02/04/2019 à 17:34

Alors que la communauté Marvel est en transe devant la nouvelle bande-annonce d'Avengers 4, HBO en a profité pour dévoiler un nouveau teaser de Game of Thrones. C'est le troisième en moins de 24 heures. De quoi donner le tournis aux aficionados de Westeros et des Avengers.



Pas de Daenerys ou de dragons dans cette courte vidéo intitulée Conséquence. Mais, on découvre les restes de la bataille contre les Marcheurs Blancs, qui se déroulera à Winterfell. Tout n'est que mort et désolation. On retrouve la plume de Lyanna Stark, la mère de Jon Snow, vue dans un précédent teaser de la saison 8. Puis, c'est au tour de la main en or de Jaime Lannister d'apparaître sur la neige. Au loin, on entend les coups d'épée et les cris des guerriers et des guerrières.

L'ambiance mortelle se prolonge avec un dernier plan sur Grand-Griffe, l'épée de Jon Snow, alors que la musique s'intensifie. Un teaser pour augmenter la pression avant l'ultime saison Game of Thrones, qui fera son retour le 15 avril 2019 en France sur OCS.