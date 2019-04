Game of Thrones | Season 8 | Official Promo: Together (HBO)

publié le 02/04/2019

Très peu de nouvelles images dans ce second teaser de Game of Thrones, mais une phrase qui veut tout dire : "Il faut se battre ensemble ou mourir”. C'est Tyrion Lannister, la Main de Daenerys Targaryen qui la prononce probablement dans la grande salle de Winterfell devant les Seigneurs du Nord, la fratrie Stark et leurs alliés.



Depuis que Jon Snow a prêté allégeance à Daenerys Targaryen, à la fin de la saison 7, les fans de Game of Thrones se doutent bien que cette alliance ne plaira pas à tout le monde dans le Nord. À commencer par Sansa et Arya Stark, les sœurs-cousines de Jon, comme le résume Maisie Williams à EW : "Dans cette saison, vous allez voir Arya s'allier avec Sansa et quelques fois remettre Jon à sa place".

La mission de l'ancien bâtard de Wintefell sera donc loin d'être facile : rassembler ses alliés autour de Daenerys Targaryen pour combattre les Marcheurs Blancs qui arrivent à Winterfell.

Parmi les nouvelles images de ce teaser, on retiendra aussi Arya sur le champ de bataille cernée de flammes, Béric Dondarrion prêt à trancher quelques zombies avec son épée de feu et les vols majestueux de Drogon et Rhaegal au-dessus de Winterfell.



Mais aussi, Jon Snow et Daenerys probablement après une dispute. Khaleesi tourne le dos à son amant, qui quitte la pièce, l'air dépité. Ont-ils découvert leur lien familial ? Patience, plus que 13 dodos avant la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones.