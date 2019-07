publié le 17/04/2019 à 08:02

La saison 8 de Game of Thrones démarre sur les chapeaux de roues. Après un épisode 1 réussi, qui justement ne se perd pas dans les digressions qu'on retrouve chaque année dans les débuts de saisons de GoT, l'épisode 2 monte en puissance. Attention, la suite contient des spoilers.

Jaime Lannister est en mauvaise posture à Winterfell. Assassin du père de Daenerys Targaryen, responsable de l'accident qui a brisé les jambes de Bran, frère de la Reine qui a ordonné le massacre des Stark, il décide de rejoindre Winterfell pour respecter la promesse faite par Cersei dans la saison 7. Promesse qu'elle a bafoué dès que Daenerys et Jon ont eu le dos tourné. Aucun soldat de King's Landing ne viendra prêter main-forte au Nord.

Il n'est pas du tout le bienvenu, comme on le voit dans le teaser de l'épisode 2 de la saison 8. Jaime fait face à Daenerys, Sansa et Bran Stark, mais aussi tous les seigneurs du Nord. Jon Snow arrivera-t-il à calmer les envies de meurtre et de vengeance de sa tante ? Et comment lui avouera-t-il la vérité sur leur famille ?



Une bataille se prépare

Là encore, on ne perd pas de temps puisqu'une bataille se prépare. Tout le monde court, s'agite et prépare une riposte. Les Marcheurs Blancs doivent s'approcher de Winterfell. Il n'y a plus d'issu possible, il faut se battre. Sir Davos nous le prouve puisqu'il termine ce teaser haletant en déclarant : "Jusqu'à l'aube". C'est la guerre des vivants contre les morts qui arrive aux portes de Winterfell.