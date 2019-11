VIDÉO - "Fortnite" s'offre une collaboration inédite avec l'univers "Star Wars"

publié le 17/11/2019 à 08:05

La galaxie Star Wars s'invite dans l'univers Fortnite. Un crossover mis en place pour la sortie ce 15 novembre 2019 de Star Wars Jedi : Fallen Order.

Les joueurs et les joueuses de Fortnite ont pu découvrir l'arrivée des Stormtroopers de

de la saga originelle (épisodes IV,V et VI) dans un teaser, mis en ligne dans la soirée du 14 novembre 2019. Pour 1.500 V Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, ils et elles pourront customiser leurs avatars avec les tenues des célèbres soldats de l'Empire.

Si vous avez précommandé Star Wars Jedi : Fallen Order, cette skin Stormtrooper vous sera offerte d'entrée de jeu. Il sera aussi possible d'acheter un Croiseur interstellaire pour survoler la carte géante de Fortnite et faire le plus de dommages chez vos adversaires.

Aucune date officielle du début de cette collaboration Fortnite x Star Wars n'a encore été annoncée, mais gageons que les joueurs et les joueuses devraient découvrir d'autres surprises avant sa sortie.