VIDÉO - Fortnite : la lutte acharnée des joueurs français

publié le 26/08/2019 à 15:40

C'est un phénomène mondial auquel vous n'avez pas pu échapper si vos enfants aiment les jeux vidéo : Fortnite. L' objectif de ce jeu en ligne : être le dernier joueur à survivre sur une île très colorée.

Un concept qui plaît tellement qu'il est difficile de ne pas enchaîner les parties pour les millions d'adeptes à travers le monde. Mais la force de Fortnite, ce qui lui a permis de séduire plus de 250 millions de joueurs dans le monde, c'est que le jeu est entièrement gratuit. Enfin presque : les accessoires et costumes sont payants et la note peut vite grimper.

Un système qui rapporte plus d'un million de dollars par jour à son créateur : l'américain Epic Games. Une entreprise qui compte bien surfer sur le succès de son jeu le plus longtemps possible.

À Paris, Rémy et Clément ont même fait de Fortnite, leur métier. À 22 et 18 ans, ils sont joueurs professionnels au sein d'une équipe d'e-sport. Et ils passent la plupart de leur temps devant leur écran. 8 à 9 heures par jour, 7 jours sur 7.



Des Français parmi les 200 meilleurs mondiaux

M11Z et Deadra, ce sont leurs pseudos dans le jeu, tous deux font partie des meilleurs Français. Fin juillet, ils ont participé en duo à l'un des plus grands évènements jamais organisés dans l'histoire du jeu vidéo à New York. Ils se sont qualifiés parmi des millions de joueurs pour disputer la finale en duo de la coupe du monde de Fortnite. A la clé, 30 millions de dollars à se partager pour les finalistes.

Entraînements, osthéotpathes, diététiciens, tout a été mis à leur service par l'équipe Gamers origin pour les accompagner, à l'image des sportifs de haut niveau.

Sur place à New York, Epic Game, les créateurs de Fortnite ont réservé un stade entier. Ils ont organisé un show phénoménal pour affirmer leur puissance sur le marché du jeu vidéo.

Mais pour Clément et Rémy, la marche était un peu trop haute. Ils ont terminé 11èmes sur 50 équipes et ont décroché tout de même un chèque de 100.000 dollars, soit 90.000 euros.

Les vainqueurs, un Norvégien et un Autrichien, 16 ans tous les deux ont remporté 3 millions de dollars. Un triomphe, suivi en direct par plus de 2 millions et demi de personnes dans le monde, preuve que la folie Fortnite est encore loin de s’essouffler.