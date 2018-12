YouTube Challenge – I Turned Off the TV During Fortnite

publié le 17/12/2018 à 19:53

C'est l'un des défis les plus drôles du moment sur internet. Le célèbre animateur de télévision américain Jimmy Kimmel vient de lancer le "YouTube Challenge". Le principe est simple : éteindre subitement la télévision d'un enfant qui joue à Fortnite et filmer sa réaction.



Plusieurs parents ont déjà envoyé leurs vidéos au présentateur de 51 ans. Sur la plupart des images capturées et publiées le 13 décembre 2018 sur les réseaux sociaux, on observe la réaction pour le moins surprenante des enfants. Surpris de voir leurs parents interrompre brutalement leur partie, certains d'entre eux crient, hurlent et même frappent la caméra.

D'autres s'amusent de ce jeu. Un jeune garçon lance à son père : "Mais papa qu'est-ce que tu fais ? Va cuisiner !". La vidéo est extrêmement drôle et reflète à quel point le jeu Fortnite est ancré dans le quotidien de plusieurs enfants. Avec plus de 150 millions de joueurs à travers le monde, le jeu vidéo des studios de développement américain Epic Games s'est rapidement hissé comme l'un des produits culturels les plus populaires du moment.