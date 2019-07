publié le 28/07/2019 à 12:44

Ces deux jeunes sont devenus millionnaires à 16 ans, grâce aux jeux vidéos, ou plutôt, à un jeu vidéo en particulier. Samedi, le Norvégien Emil Bergquist Pedersen, alias "Nyhrox", et son partenaire autrichien Thomas Arnould, alias "Aqua", sont devenus champions du monde du jeu Fortnite en duo. Ils ont empoché, à eux deux, 3 millions de dollars.

Les deux adolescents ont terminé avec le plus grand nombre de points, en remportant au passage deux des six matches de la finale de Coupe du monde, qui se déroulait à New York. "Je ne sais pas quoi dire. C'est dingue", ont-ils déclaré après leur victoire. "Nyhrox" et "Aqua", qui repartent chacun avec 1,5 millions de dollars (1,3 millions d'euros) en poche, ont devancé de 4 points une autre paire européenne, le Néerlandais "Rojo" 21 ans et le Britannique "Wolfiez "15 ans, qui ont eux empoché 1,125 millions de dollars chacun.

Sur la totalité de cette Coupe du monde qui se déroule ce week-end, Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite va distribuer, en additionnant toutes les catégories, 30 millions de dollars de prix. La preuve que jouer aux jeux vidéos peut rapporter gros.