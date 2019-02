publié le 27/02/2019 à 10:05

Il est petit, jaune et extrêmement mignon. Pikachu, le plus célèbre des Pokémon, sera la star de son film Détective Pikachu, en salles le 8 mai 2019. Doublé par le génial Ryan Reynolds (Deadpool) "Pika" va faire équipe avec Tim (Justice Smith) le fis d'Harry, son ancien partenaire disparu mystérieusement.



Dans les arènes et les ruelles de Ryme, une mégalopole où Pokémon et humains cohabitent, les deux détectives en herbe vont devoir unir leur force. Tim comprend d'ailleurs le petit Pokémon jaune, ce qui promet des scènes cocasses Cette seconde bande-annonce dévoile aussi de nouveaux Pokémon, dont le célèbre Mewtwo. Clone surpuissant de Mew, Pokémon unique et très redoutable, il devrait ravir tous les fans des jeux de la première génération.

Entre les cascades, les scènes de combats et l'ironie de Pikachu, qui devrait faire sourire les fans de Deadpool, Détective Pikachu s'annonce comme le film familial, voire le "guilty pleasure" de mai 2019. Parfait pour se remettre d'Avengers : Endgame, qui devrait nous réserver des moments aussi traumatisants qu'Avengers : Infinity War.