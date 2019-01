publié le 01/01/2019 à 15:55

C'est LE Pokémon légendaire par excellence. Mewtwo, clone surpuissant de Mew, que les joueurs et les joueuses pouvaient attraper à la fin des jeux Pokémon Bleu et Rouge, débarque au cinéma en 3D pour 2019. Le film sera diffusé à partir du 12 juillet dans les cinémas japonais.



Pour ce début d'année 2019, Pokémon : Mewtwo Strikes Back Evolution dévoile ses premières images dans une bande-annonce qui réjouira les fans des Pokémon. Avec ses pouvoirs redoutables, Mewtwo est un Pokémon unique et très redoutable. Il est le seul Pokémon à avoir tué des humains : l'équipe scientifique qui l'a manipulé.



Pour le moment, les détails sont rares sur ce nouveau film Pokémon qui devrait être la suite de Pokémon : Le Film sorti en 2000 dans les salles françaises et qui marque la première apparition de Mewtwo au cinéma. Le titre "Evolution" sous-entend qu'on pourrait découvrir une nouvelle forme de Mewtwo, comme Méga-Mewtwo X ou Méga-Mewtwo Y, comme on peut le voir dans les jeux de la sixième génération Pokémon X et Pokémon Y.