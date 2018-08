publié le 20/05/2018 à 09:15

Bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu Deadpool 2 et que vous ne préférez pas en savoir plus sur les scènes bonus du film, passez votre chemin puisque la suite du texte contient des spoilers.



C'est la tradition Marvel. Après chaque film, les spectateurs et spectatrices ont droit à une ou plusieurs scènes post-génériques. Bien que le personnage de Deadpool appartienne à la Fox, le film ne déroge pas à la règle et offre cinq scènes pendant le générique de Deadpool 2.

Elles sont toutes centrées sur le personnage de Wade Wilson et de la machine à remonter le temps de Cable. Ce dernier décide à la fin du film de sacrifier son billet retour pour le futur, afin d'empêcher Deadpool de mourir. Aussi hilarantes que le reste de l'intrigue, ces 5 scènes permettent aussi d'imaginer ce qu'il pourrait se passer si un Deadpool 3 est prévu.

Negasonic Teenage Warhead et Yukio réparent la machine de Cable

Yukio et Negasonic Teenage Warhead sont des mutantes de "Deadpool 2" Crédit : Twentieth Century Fox France

La première scène se déroule dans le manoir des X-Men. Negasonic Teenage Warhead et Yukio parviennent à réparer la machine qui permet à Cable de voyer dans le temps. Ce n'est que lorsqu'elles le remettent à Deadpool que Negasonic se demande si c'était une bonne idée. La réponse est bien évidemment négative puisque le mercenaire va en profiter pour changer le passé.

Deadpool retourne sauver Vanessa

Wade Wilson et Vanessa dans "Deadpool" Crédit : Twentieth Century Fox

En toute logique, Deadpool retourne au début de l'intrigue pour sauver Vanessa. Grâce à un couteau à beurre bien aiguisé et un lancé réussi, il parvient à tuer son agresseur. Si Deadpool 3 se fait, cette dernière fera donc bien partie de l'aventure. Reste à savoir si on découvrira ses pouvoirs puisque selon les rumeurs, elle serait Copycat, une mutante métamorphe [qui copier l'apparence d'une personne], comme Mystique.

Et... Peter W

Peter est le seul membre de la X-Force sans pouvoirs Crédit : capture d'écran YouTube

On aurait pu croire que Deadpool allait sauver sa X-Force décimée en quelques minutes à cause des vents forts, mais il préfère se concentrer sur Peter. Le seul membre de la X-Force sans pouvoirs qui finit écraser par un bus et brûlé par l'acide de Zeitgeist. Il le convint même d'abandonner la vie de super-héros pour lui éviter de mourir une nouvelle fois.

Deadpool tue Deadpool dans "X-Men Origins: Wolverine"

Ryan Reynolds dans la peau de Deadpool dans "X-Men Origins : Wolverine" Crédit : capture d'écran YouTube

Une séquence hilarante où Deadpool casse une nouvelle fois le 4e mur. Il se retrouve dans le film X-Men Origins: Wolverine, sorti en 2009. C'est dans ce film que Ryan Reynolds fait sa première apparition en tant que Deadpool, très très critiquée. Pour lui éviter une nouvelle honte, Ryan Reynolds/Deadpool tire sur le Deadppol de X-Men Origins, face à un Hugh Jackman/Wolverine stoïque. Une scène qui ravira les fans puisque Ryan Reynolds a donc réussi à partager une scène avec l'acteur australien, contrairement à ce qui avait été annoncé.



Et élimine Ryan Reynolds avant la production de "Green Lantern"

Ryan Reynolds dans le film "Green Lantern", critiqué par les fans Crédit : Warner Bros. France

La dernière scène post-générique est sans aucun doute la plus hilarante. Deadpool tue Ryan Reynolds d'une balle dans le tête. L'acteur vient de finir le script de Green Lantern, dans lequel il a le rôle principal. Le film sorti en 2011 a été vivement critiqué par les fans et Ryan Reynolds lui-même. "Ne me mettez pas un costume vert" hurle-t-il dans Deadpool, avant de subir l'expérience scientifique qui le sauvera, en partie, du cancer. Ces deux dernières scènes ont donc permis à l'acteur et au super-héros d'effacer ces deux films de sa carrière.