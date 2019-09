publié le 05/09/2019 à 13:43

Avec le triomphe du Joker à la Mostra de Venise et la sortie de Ça : Chapitre 2 le 11 septembre 2019, les clowns n'ont jamais eu autant le vent en poupe. N'en déplaise à Harley Quinn (Margot Robbie), héroïne de DC Comics, trop souvent associée à son fiancé le Joker.

Dans un nouveau teaser de Birds of Prey, Harley Quinn tacle les clowns. La vidéo démarre avec les célèbres ballons rouges du clown Pennywise de Ça. Puis l'héroïne s'avance, éclate les ballons avec sa masse et déclare "J'en ai tellement put*** de marre des clowns". Réalisé par Catherine Yan, Birds of Prey sera le premier film DC Comics réalisé par une femme, centré sur une équipe de super-héroïnes et interdit aux moins de 17 ans (aux États-Unis).

Sur une musique frénétique, s'enchaînent les nouvelles images de Birds of Prey avec les héroïnes Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Cassandra Cain (Ella Jay Basco) en action. C'est aussi la première apparition d'Ewan McGregor dans le film, qui devrait incarner le criminel Black Mask.