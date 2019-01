publié le 11/01/2019 à 08:30

Vous avez toujours voulu découvrir la vie de Robin sans Batman ? La série DC Comics Titans comblera vos attentes. Sombre et intense, la saison 1 de 11 épisodes est disponible sur Netflix le 11 janvier 2019.



Adaptée des comics Les Jeunes Titans, cette fiction diffusée en 2018 sur la plate-forme DC Universe, suit les aventures de Dick Grayson (Brenton Thwaites), Robin qui s'est affranchi de Batman pour devenir inspecteur de police à Détroit. Le jeune homme poursuit en même temps sa carrière de justicier la nuit. Il rencontre alors Rachel Roth, alias Raven (Teagan Croft), habitée par une force démoniaque qu'elle ne maîtrise pas.

Le super-duo sera rejoint par cinq autres personnages aux pouvoirs extraordinaires : Starfire (Anna Diop), Beast Boy (Ryan Potter), Hawk (Alan Ritchson), Dove et Wonder Girl (Conor Leslie). Ensemble, ils vont former les Titans, et sauver notre monde menacé par un terrible complot.

Une série DC sombre et étonnante

Au programme de Titans : beaucoup de sang, d'os fracturés et de nuits orageuses pour cette fiction qui s'inscrit dans la veine "dark" du rival de Marvel. Les lecteurs et les lectrices de comics retrouveront des références dans certains épisodes.



Les plus néophytes découvriront comment Robin deviendra un tout autre justicier loin de la cape de Batman, tout en essayant de combattre ses propres démons. L'une des surprises de la série n'est autre que l'arrivée de personnages que le public découvrira ensuite dans la série Doom Patrol, attendue le 15 février 2019 sur DC Universe.





> DC UNIVERSE: DOOM PATROL Teaser Trailer (2019)