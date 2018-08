publié le 22/08/2018 à 15:48

C'est officiel, Brendan Fraser [vu dans la saga La Momie, et le film George de la Jungle, ndlr] va jouer dans la série Doom Patrol. Selon le très sérieux Deadline, le comédien de 59 ans incarnera le personnage de Cliff Steele, alias Robotman, personnage de DC Comics. Un ex-pilote de course automobile, victime d'un terrible accident de voiture, qui va voir son esprit conservé dans le corps d'une machine, dorée, aux yeux rouge.



L'acteur américain prêtera seulement sa voix au robot [incarné physiquement par le doubleur Riley Shanahan] et le jouera dans des scènes de flashback, lorsqu'il était encore humain. Jake Michaels, l’interprète de Robotman dans la série Titans, ne fera donc pas partie du casting.

D'autres acteurs ont été confirmés : Diane Guerrero sera Crazy Jane, Dwain Murphy incarnera Larry Trainor (Negative Man), April Bowlby prêtera ses traits à Rita Farr (Elasti-Girl) et Joivan Wade jouera Victor Stone (Cyborg). La série, composée de 13 épisodes, est attendue pour 2019, sur la plate-forme DC Universe.



