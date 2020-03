publié le 10/03/2020 à 11:50

Des rues de Gotham au monde pop de Thor, il n'y a qu'un pas pour Christian Bale. Comme l'a révélé Tessa Thompson, l'interprète de Valkyrie dans le MCU [Univers Cinématographique Marvel], l'acteur qui reste pour certains et certaines le meilleur Batman du cinéma a rejoint le casting de Thor 4.

"Christian Bale va jouer notre méchant, et ça va être fantastique. J'ai lu le script, je ne peux trop vous en dire. Il y a beaucoup d'échanges intéressants entre Natalie [Portman] et moi. On va s'amuser. Taika [Waititi] écrit le scénario et réalise le film. Il y aura des visages familiers et des nouveaux venus", a ainsi confié Tessa Thompson dans son entretien pour ET.

Une excellente nouvelle pour les fans de Christian Bale, qui n'a pas joué dans un film de super-héros depuis la trilogie Batman de Christopher Nolan. Après DC Comics, l'acteur récemment vu dans Le Mans 66, passe donc chez Marvel Studios. Pour le moment, il n'a pas réagi, ni précisé quel rôle il incarnera dans Thor : Love and Thunder, attendu dans les salles pour le 3 novembre 2021. De premières rumeurs, à prendre avec des pincettes, qui donnent quand même des détails sur ce rôle de grand méchant. RTL Super fait le point sur les informations.

Dario Agger, le Minotaure

Selon le blog MCU Cosmic, Chritian Bale pourrait être Dario Agger aka le Minotaure dans ce prochain volet des aventures de Thor. Apparu pour la première fois dans le comics Thor : God of Thunder # 19.NOW en 2014, Dario Agger est un citoyen grec très fortuné. Il est à la tête de la Roxxon Energy Corp, la plus puissante et impitoyable multinationale de la planète. Il cherche à augmenter autant que possible les revenus de sa boîte, sans se soucier des conséquences néfastes sur l'environnement.

Dario Agger peut se transformer en Minotaure Crédit : Marvel Comics

Sa famille est massacrée par des pirates quand il a 9 ans. Le petit garçon prie de toutes ses forces, au pied d'une statue de taureau pour être sauvé d'une mort certaine. Il est alors transformé en version moderne du légendaire Minotaure. Dario est sauvé et découvre ses nouveaux pouvoirs : il peut se transformer en Minotaure quand il le souhaite. Il possède alors une force surhumaine, que Thor décrit comme celle d'Hulk, une résistance et une endurance décuplées.

Gorr, le massacreur de dieux

Toujours selon Jeremy Conrad de MCU Cosmic, le méchant joué par Christian Bale est décrit comme "un alien d'un autre monde". Il pourrait donc, plutôt que Dario Agger, incarner Gorr, une créature redoutable née "sur une autre planète". Né dans le comics Thor : God of Thunder # 2 en janvier 2013, il a pour autres identités Gorr le Rédempteur, le Boucher des dieux, le Tueur de dieux. Charmant et de bon augure pour Thor...

Gorr contre Thor dans un combat Crédit : Esad Ribic - Marvel Comics

Sur sa planète hostile, Gorr prie les dieux chaque jour pour sauver sa vie et celle de sa famille. Il perd ses enfants, puis sa femme. Furieux, il est convaincu que les dieux n'existent pas, ce qui lui vaut d'être exilé de sa planète. En chemin, il assiste au combat de deux dieux devant lui. Il est alors "touché" par un morceau de l'arme la Nécrolame et obtient des capacités incroyables : résistance, vitesse et force surhumaines, une espérance de vie de plusieurs milliers d'années, un contrôle des ténèbres grâce à son épée et un pouvoir de guérison, entre autres. Armé de cette Nécrolame, il parcourt les galaxies et massacre des dieux. Leurs sangs abreuvent l'épée qui donne ensuite toute sa puissance à Gorr.

Gladiator, la puissance à l'état pure

De son vrai nom Kallark, il est originaire de l'Empire extraterrestre Shi'ar, lié à la Force Phénix, vu dans Dark Phoenix avec Sophie Turner au cinéma. Kallark possède des pouvoirs psioniques dont l'efficacité est liée à la confiance qu'il a en lui. Parmi ses capacités extraordinaires : créer des vents glacés grâce à son souffle, des booms soniques pour fendre des os, projeter des rayons de chaleur de ses yeux, voler. Guerrier entraîné et spécialiste en stratégie militaire, il a quand même un point fable : la magie qui peut atténuer ses pouvoirs.

Gladiator est un puissant militaire Crédit : Marvel Comics

Michael Korvac, la machine à tuer

Il fait sa première apparition dans Giant-Size Defenders #3 en janvier 1975. Né sur la Terre-691, une alternative à notre Terre, Michael Korvac est un technicien en informatique de génie. Cependant, il pense que ses compétences sont trop peu reconnues par ses pairs. Lorsque sa Terre est envahie par la Confrérie extra-terrestre de Badoon, il se range de leur côté et passe donc pour un traître auprès de son peuple. Les Badoon le font travailler jusqu'à l'épuisement, puis lui ampute le bas de son corps et lui greffe une machine, il devient alors un cyborg.

Michael Korvac contre Thor Crédit : Marvel Comics

Reliée directement à son cerveau, cette greffe répond à toutes ses pensées, lui permet d'analyser les données de ses adversaires, d'absorber toutes les informations d'un autre système informatique. Son cyber-œil gauche l'aide à influencer sur l'esprit d'autrui. Plus tard, il reçoit le Pouvoir cosmique avec un lot d'habilités telles que voler, traverser le temps, télépathie ou encore créer des illusions.