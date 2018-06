Après de nombreuses rumeurs, Jon Bernthal a bien été confirmé pour la saison 9 de "The Walking Dead"

publié le 20/06/2018 à 12:39

C'est désormais officiel : Shane fera bien son grand retour dans The Walking Dead. C'est le très renseigné Hollywood Reporter qui a annoncé la nouvelle, deux jours après la diffusion de photos du tournage de la saison 9 montrant Jon Bernthal (The Punisher) en compagnie du casting.



Le média américain précise que Shane sera de retour pour un épisode de la saison 9, qui sera centré sur le départ de Rick Grimes du show, comme le précise THR. Il y a quelques semaines, Andrew Lincoln a en effet annoncé qu'il quitterait la série au cours de la saison 9, malgré une pétition de fans demandant son maintien.

Rick et Shane étant très liés, amis puis ennemis, il est effectivement logique que ce dernier soit présent lors de l'épisode rendant hommage au célèbre shérif de The Walking Dead. Shane devrait revenir pendant un flashback de Rick ou une hallucination (comme dans la saison 3) puisque le personnage est mort dans la saison 2. Il faudra encore patienter jusqu'en octobre 2018 avant d'en savoir plus.