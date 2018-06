publié le 04/06/2018 à 13:18

C'est un nouveau choc pour les fans de The Walking Dead. Moins d'une semaine après l'annonce du départ d'Andrew Lincoln au cours de la saison 9, qui incarne Rick Grimes, l'un des personnages principaux de la série, The Hollywood Reporter a annoncé que Lauren Cohan, qui joue Maggie Greene, la cheffe de la Colline, fera elle aussi ses adieux à son personnage.



Selon le média américain, Maggie, n'apparaîtra que dans six épisodes de la saison 9, prévue à l'automne 2018. Lauren Cohan sera ensuite en tournage pour la prochaine série d'ABC : Whiskey Cavalier. Plus encore, The Hollywood Reporter précise que les négociations de Lauren Cohan autour de son salaire avec AMC, qui diffuse The Walking Dead aux Etats-Unis, n'ont pas abouties. L'actrice tenait à être payée autant qu'Andrew Lincoln et Norman Reedus (Daryl Dixon).

Pour le moment, la chaîne américaine s'est abstenue de tout commentaire concernant le départ de l'actrice.