publié le 08/06/2018 à 11:36

Pas de The Walking Dead sans Rick Grimes. Quelques jours après l'annonce du départ d'Andrew Lincoln, l'interprète du héros emblématique de la série zombiesque, les fans ont décidé de monter au créneau.



Comme le rapporte le média américain Digital Spy, la pétition, qui a récolté à ce jour 7.819 signatures a été lancée par John Smith, un fan de The Walking Dead. Dans son texte, il demande aux showrunners d'annuler le départ d'Andrew Lincoln/Rick, prévu au cours de la saison 9.

"Andrew Lincoln a mis son cœur et son âme dans le show, et s’il sent qu’il est temps pour lui de dire adieu à Rick pour passer plus de temps avec sa famille, les créateurs du show devraient toutefois reconsidérer le timing de son départ, et l’effet que sa mort aura sur les intrigues et sur les autres personnages", peut-on lire sur la pétition disponible sur Change.org.

Pour le moment, le principal intéressé n'a pas réagi au désarroi des fans. La saison 9 prévue pour octobre 2018, est déjà mal engagée puisque Lauren Cohan, l'interprète de Maggie Deen, la cheffe de la Colline, fera aussi ses adieux au show. Reste à savoir comment les showrunners parviendront à mettre en scène ses départs et si les fans y resteront fidèles sans ses deux personnages.